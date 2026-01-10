Bahnverkehr auf Erixx-Strecken erst ab Sonntag

Auf den Erixx-Bahnstrecken konnten laut dem Unternehmen bislang keine Erkundungsfahrten erfolgen. Moritz Frankenberg/dpa

Uelzen (dpa/lni) –

Der Zugverkehr auf den Linien des Regionalbahnbetreibers Erixx soll voraussichtlich erst am Sonntag wieder anlaufen. Der Winter habe die Erixx-Strecken fest im Griff, teilte ein Sprecher des Bahnunternehmens am Samstagmittag mit. Ein Zugverkehr sei heute voraussichtlich nicht mehr möglich. «Bitte verschiebt Eure geplanten Fahrten für den heutigen Tag», hieß es in Richtung der Bahnreisenden.

Betroffen sind demnach diese Bahnlinien, vor allem in der Mitte, im Süden und im Osten Niedersachsens:

RB47 Uelzen – Gifhorn – Braunschweig

RB42 / RB43 Braunschweig – Vienenburg – Bad Harzburg – Goslar

RE10 Goslar – Hildesheim – Hannover

RB32 Lüneburg – Dannenberg

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hätten bislang keine Erkundungsfahren stattfinden können, die Strecken seien daher weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne bislang nicht eingerichtet werden.