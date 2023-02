Bahnstreckenausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg

Braunschweig/Wolfsburg (dpa/lni) –

Bahnreisende müssen sich beim Ausbau der sogenannten Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg weiter gedulden. Die ursprünglich im Dezember 2023 geplante Inbetriebnahme des zweiten Gleises und der damit verbundene Halbstundentakt zwischen den beiden Städten verschiebe sich um rund drei Monate auf Ende März kommenden Jahres, teilte die Bahn am Freitag mit. Als Gründe nannte das Unternehmen Lieferschwierigkeiten und Engpässe bei dringend benötigten Baumaterialien in Folge des Krieges in der Ukraine.

Auch der Güterzugunfall bei Leiferde im November habe den Bauablauf erschwert und verzögert, teilte der Konzern mit. Der Streckenabschnitt zwischen Weddel und Fallersleben soll nun zunächst wie geplant vom 16. Juni bis zum 24. August 2023 gesperrt werden. Zusätzlich sei aber eine erneute Sperrung dieses Abschnitts vom 10. Dezember 2023 bis Ende März 2024 erforderlich, hieß es von der Bahn.

«In der Region wird die Fertigstellung der Strecke natürlich händeringend erwartet, da werden drei Monate Verzögerung für viele Pendler sicherlich zur Geduldsprobe», räumte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in einer Reaktion ein. Die Inbetriebnahme des zweiten Gleises bleibe aber in Sicht. Vor allem sei es gut, dass der Bund diese Woche den letzten Finanzierungsbaustein für das Projekt freigegeben habe und das Thema damit endgültig abgeräumt sei, sagte Lies laut Mitteilung des Ministeriums.