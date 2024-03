Bahnstrecke zwischen Reinfeld und Lübeck zeitweise gesperrt

Lübeck (dpa/lno) –

Eine Oberleitungsstörung bei Lübeck hat am Montag eine temporäre Unterbrechung des Zugverkehrs zwischen Reinfeld und Lübeck ausgelöst. Ein Brand an einem Isolator der Leitung bei Lübeck habe dazu geführt, dass die Strecke ab etwa 14.00 Uhr habe gesperrt werden müssen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Der Schaden war gegen 17.00 Uhr behoben, so dass die Strecke wieder freigegeben wurde. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache des Schadens ist nach Angaben der Bahn noch unbekannt.