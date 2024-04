Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen gesperrt

Bremen (dpa) –

Pendler brauchen wegen einer Gleissperrung zwischen Hannover und Bremen am Montagmorgen viel Geduld. Die Regionalzüge auf der Strecke wurden am Morgen gestoppt, weil sich mindestens drei Personen mit Warnwesten in der Nähe des Gleisbetts aufhielten, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Morgen mitteilte. Ob die Sperrung mit Versammlungen und Protesten von Klimaaktivisten zusammenhängt, war demnach zunächst nicht klar. Nach einer längeren Sperrung am Morgen sollten die Züge in Kürze wieder auf Sicht anfahren dürfen, hieß es von der Bundespolizei.