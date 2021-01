Bad Bevensen (dpa/lni) – Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover am Freitagmorgen vorübergehend gesperrt worden. Betroffen seien beide Richtungen, sagte die Polizei. Fernverkehrszüge würden nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet, die Halte Lüneburg, Uelzen und Celle entfielen demnach.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-217355/2

Tweet der Deutschen Bahn