Bahnstrecke Hannover–Bremen bei Dörverden gesperrt

Dörverden/Eystrup (dpa/lni) –

Der Zugverkehr zwischen Hannover und Bremen ist heute Morgen wegen eines Notarzteinsatzes beeinträchtigt. Wie DB Regio Niedersachsen auf der Plattform X mitteilte, bleibt die Strecke zwischen Dörverden und Eystrup voraussichtlich bis etwa 8.00 Uhr gesperrt. Zu den Hintergründen und der genauen Ursache gab die Polizei zunächst keine Auskünfte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, hieß es von der Deutschen Bahn weiter.

Zugreisende zwischen Bremen und Hannover müssen sich demnach auf Verzögerungen und mögliche Ausfälle einstellen. Die Bahn kündigte an, im Laufe des Vormittags über den weiteren Verlauf der Sperrung zu informieren.