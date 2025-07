Bahnstrecke bei Hamburg gesperrt – Polizeieinsatz

Reinbek (dpa) –

Wegen eines Polizeieinsatzes zwischen Schwarzenbek in Schleswig-Holstein und Hamburg-Bergedorf ist am Abend die Bahnstrecke gesperrt worden. Betroffen seien sowohl Züge in Richtung Hamburg als auch Berlin, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Den Angaben zufolge soll ein Zug einen Menschen auf den Gleisen bei Reinbek (Kreis Stormarn) erfasst und tödlich verletzt haben.

Wegen des Notarzteinsatzes sei zwischen Schwarzenbek und Hamburg-Bergedorf ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, teilte die DB Regio Schleswig-Holstein auf der Plattform X mit.