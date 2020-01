Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Der Bahnhof Flensburg ist am Sonntagabend wegen eines Polizeieinsatzes vorübergehend gesperrt worden. «Züge aus Kiel Hbf enden/beginnen in Sörup. Züge aus Neumünster enden/beginnen in Tarp. Ersatzverkehr mit Taxis zw. Sörup und Flensburg eingerichtet», twitterte die Bahn in Schleswig-Holstein. Es komme zu Verspätungen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

