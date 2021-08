Bahn-Vorstand: Kein Grund für Streik im Personenverkehr

Martin Seiler, Personalvorstand der DB, gibt ein Pressestatement. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Kurz vor dem geplanten Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat der Konzern die Lokführergewerkschaft GDL noch einmal zur Absage des Arbeitskampfes aufgerufen. Man könne die Tarifverhandlungen schon am Montag fortsetzen, sagte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag. «Wir kommen nicht mit leeren Händen an den Verhandlungstisch.» Die Bahn sei bereit, zusätzlich über eine Corona-Prämie in diesem Jahr zu verhandeln. «Jetzt ist die GDL am Zug, darauf zu reagieren und das Streiken dann auch in der Form sein zu lassen.»

Der zweite Streik in diesem Monat hatte am Samstag im Güterverkehr begonnen und soll von Montag, 2.00 Uhr, bis zum Streikende am Mittwoch, 2.00 Uhr, auch den Personenverkehr betreffen. Die Bahn hat nach Seilers Worten der GDL ihr neues Verhandlungsangebot auch schriftlich übermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210822-99-928913/2

Bahn-Pressemitteilungen