Bahn unter Spannung nach Oberleitungsriss: Lokführer im Zug

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Riss in der Oberleitung am Bahnhof Kreinsloger in Bremen-Blumenthal ist ein Lokführer in einer leeren Bahn unter Spannung steckengeblieben. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen stand bei dem Vorfall am Mittwochabend die ganze S-Bahn unter Strom. Durch die hohe Stromstärke sei der Lokführer zeitweise in Gefahr gewesen. Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und die Strecke geerdet wurde, konnte der Mann die S-Bahn verlassen, wie die Feuerwehr erläuterte. Es sei niemand verletzt worden, bestätigte die Polizei.

Wie es zu der Störung in der Oberleitung kam, blieb zunächst unklar. Die Störung führte jedoch auch noch am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen auf der Linie RS 1, teilte die Nordwestbahn mit. Züge zwischen Verden (Aller) und Bremen-Farge fahren zum Teil mit vermindertem Platzangebot oder fallen zwischen Bremen-Farge und Bremen-Vegesack aus.

