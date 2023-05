Bahn überfährt Baustellenbetonfuß: Auto beschädigt

Ritterhude (dpa/lni) –

Eine Regionalbahn hat am Freitag in Ritterhude (Landkreis Osterholz) mit Tempo 100 einen Baustellenbetonfuß überfahren. Laut Bundespolizei wurden Passagiere nicht verletzt. Bruchstücke aus Mischbeton wurden aber bis zu 50 Meter weit umhergeschleudert. Ein bei Rotlicht am Bahnübergang wartendes Auto wurde dabei getroffen, wie es weiter hieß. Es entstanden Beulen und Schrammen an einer Fahrzeugtür. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt.

Laut Bundespolizei könnte der Betonfuß von einer rund 500 Meter entfernten Baustelle stammen. Warum dieser auf den Schienen an der Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven lag, ist unklar.