Bahn stößt gegen Prellbock – Ersatzverkehr mit Bus und Taxi

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Bahnhof Billstedt ist eine leere U-Bahn in einem Kehrgleis mit einem Prellbock zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sind drei Wagen des Zuges der Linie U2 entgleist, sagte ein Sprecher der Hochbahn. Durch den Vorfall wurde der Betrieb zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg eingestellt – ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen sei eingerichtet. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt».

Zu dem Zusammenstoß kam es laut des Sprechers vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit des Zuges. Da nach dem Vorfall der Strom abgestellt werden musste, kam zudem ein Zug auf freier Strecke zum Stehen. Dieser werde evakuiert und die reisenden Passagiere mit Hilfe von Bussen zur nächsten Haltestelle gebracht, hieß es.

Die Sperrung der Zugstrecke wird dem Hochbahn-Sprecher zufolge noch bis zum Betriebsschluss andauern.