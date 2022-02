Bahn stellt auch Fernverkehr in Norddeutschland ein

«Unwetter: Bahnverkverkehr» leuchtet auf einer Anzeige an einem Bahnhof. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin (dpa) – Die Deutsche Bahn stellt auch den Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs ab sofort schrittweise ein. Für den Rest des Tages führen dann keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es hatte zuvor schon angekündigt, dass im Tagesverlauf der Regionalverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von NRW eingestellt werde. Auf den Verbindungen von Amsterdam mit Berlin und Frankfurt fuhren ganztägig keine Fernzüge.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-190803/4

Bahn-Pressemitteilungen

Presseblog zum Sturmgeschehen

Bahn-Verkehrsmeldungen