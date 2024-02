Bahn stellt 2024 an die 4000 Mitarbeiter im Norden ein

Hamburg (dpa) –

Die Deutsche Bahn plant in diesem Jahr im Norden an die 4000 Neueinstellungen. «Allein 755 Nachwuchskräfte und 3200 neue Mitarbeitende sollen in diesem Jahr in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen eingestellt werden», teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gesucht werden demnach vorwiegend Lokführer, Busfahrer, Elektroniker und Mechatroniker, Zugverkehrssteuerer, Ingenieure, Zugbegleiter und Bordgastronomen.

Um sich angesichts des in allen Branchen grassierenden Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, will die Bahn mit einem eigens kreierten Veranstaltungsformat namens Jobmatch@DB um neue Beschäftigte buhlen. «Interessierte haben neben einem spannenden Bühnenprogramm die Chance, mit Fachleuten in Kontakt zu treten, Berufsbilder kennenzulernen und sich in der Jobberatung direkt in den Bewerbungsprozess aufnehmen zu lassen.»

Die Veranstaltungen richteten sich vormittags an Schulklassen und nachmittags neben erfahrenen Fachkräften wie Elektroniker oder Ingenieure auch an Personen, die sich beruflich neu orientierten oder mit einer Ausbildung ins Berufsleben starten wollten.