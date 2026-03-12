Bahn startet Instandsetzung von Eisenbahnüberführung

Hamburg (dpa/lno) –

Die Deutsche Bahn hat mit der Reparatur der Bahnüberführung Holstenstraße begonnen. Das Bauwerk auf der S-Bahnstrecke vom Bahnhof Holstenstraße nach Hamburg‑Altona besteht laut Deutscher Bahn aus fünf aufeinanderfolgenden Brückenabschnitten. Derzeit werden drei Brückenabschnitte zurückgebaut. Voraussichtlich bis Ende Mai sollen alle Abschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 165 Metern zurückgebaut sein. In der zweiten Jahreshälfte baut die Deutsche Bahn dann Hilfsbrücken ein.