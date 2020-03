Bahn startet Bustour auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Das Logo der Deutschen Bahn ist auf einem ICE zu sehen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Die Deutsche Bahn will in Schleswig-Holstein gezielt in mittleren und kleineren Städten um neue Mitarbeiter werben. Dazu hat das Unternehmen Minibusse zu mobilen Büros umgestaltet, die von Mittwoch an Elmshorn, Husum, Schleswig, Itzehoe und Neumünster ansteuern werden. In der jeweiligen «DB-Job-Station» bieten Mitarbeiter Bewerbungsgespräche an – und machen möglicherweise sogar gleich eine Jobzusage. «Wir haben in Schleswig-Holstein allein in diesem Jahr einen Bedarf von 400 neuen Mitarbeitern», sagte der Regionalleiter für Personalgewinnung der Bahn, Fabian Wylenzek, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bahn sucht Lokführer und Fahrdienstleiter, aber auch Servicemitarbeiter an Bahnhöfen, IT-Spezialisten und Ingenieure. In ganz Deutschland will der Konzern in diesem Jahr 25 000 Beschäftigte neu einstellen, in den nächsten Jahren insgesamt 100 000. Insgesamt arbeiten bei der Bahn in Deutschland mehr als 200 000 Mitarbeiter, davon gut 3500 in Schleswig-Holstein und mehr als 9500 in Hamburg.

«In Schleswig-Holstein haben wir auch an kleinen Standorten wichtige Positionen zu besetzen», sagte Wylenzek. «Das wird nicht immer leicht, denn wir haben gegenwärtig einen Bewerbermarkt: Die Bewerber suchen sich ihre Arbeitgeber und nicht mehr umgekehrt – da müssen wir uns etwas einfallen lassen.»

Bei ihrer vorherigen Werbeaktion im vergangenen Jahr in 27 Städten hatte die Bahn in Deutschland 8000 Vorstellungsgespräche geführt und gleich vor Ort 700 Einstellungszusagen gemacht. Die Bahn biete 500 verschiedene Berufe und gebe auch Menschen mit nicht so guten Bildungsvoraussetzungen eine Chance, sagte Wylenzek. Die Bahn biete sichere Jobs, flexible Tarifverträge und viele Sozialleistungen.