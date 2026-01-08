Bahn rät von unnötigen Fahrten im Norden ab

Hannover (dpa) –

Mit Blick auf das Winterwetter rät die Deutsche Bahn für den Norden, auf nicht unbedingt nötige Fahrten zu verzichten. Wie das Unternehmen mitteilte, verkehren Züge des Nah- und Fernverkehrs in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen aber weiterhin. Das gelte auch für die S-Bahn Hamburg und die Linienbusse von DB Regio.

Fahrgäste müssten sich aber auf einen ausgedünnten Takt, eine verringerte Wagenanzahl und ein eingeschränktes Platzangebot einstellen. In Norddeutschland komme es zudem regional witterungsbedingt zu Ausfällen und Verspätungen. Je nach Wetterlage müssten einzelne Linien ganz eingestellt werden. Auch im Bus- und Fährverkehr komme es zu Einschränkungen und Ausfällen.