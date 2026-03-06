Bahn-Probleme: Region Herford nicht befahrbar

Wegen Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs in Herford wurde der Fernverkehr eine Woche lang umgeleitet. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Herford (dpa) –

Die Region Herford ist aktuell nicht für Züge befahrbar. Der Grund dafür seien Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten, schreibt das Portal zuginfo.nrw. Betroffen sind demnach die Regionalzüge RE6 (RRX), RE70, RE78 und RE61.

Nach einer einwöchigen Sperrung sollte der Bahnhof Herford seit 21.00 Uhr eigentlich wieder von Zügen angesteuert werden. Seit vergangenem Freitag war der Fernverkehr zwischen Nordrhein-Westfalen und Hannover für ein aufwendiges Brückenprojekt am Herforder Bahnhof umgeleitet worden. Im Nahverkehr mussten die Pendler und Reisenden auf Busse umsteigen.

Ein 50 Tonnen schweres Brückenteil wurde auf seine Position geschoben, um eine gut 120 Jahre alte Bahnbrücke zu erneuern, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In dem Bereich verlaufen 16 Gleise.