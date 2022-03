Bahn beginnt Bauarbeiten an Bahnsteigen auf Wangerooge

Wangerooge (dpa/lni) –

Für einen barrierefreien Zustieg zur Inselbahn baut die Deutsche Bahn die Bahnhöfe auf der ostfriesischen Insel Wangerooge um. Die Bauarbeiten begannen bereits in dieser Woche und sollen voraussichtlich bis Anfang Juni abgeschlossen sein, wie der Konzern am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Gearbeitet wird sowohl am Inselbahnhof mitten im Ort als auch im Westen der Insel, wo ein neuer Bahnsteig entstehen soll. Für Gäste, die etwa zu den Ostertagen auf die Insel reisen, ergeben sich laut Bahn durch die Bauarbeiten andere Wegeführungen. Die Bahn betreibt die Inselbahn und auch den Fährverkehr zwischen Wangerooge und Harlesiel am Festland.