Bagger stürzt von Ponton in Kanal: Arbeiter unverletzt

Greetsiel (dpa/lni) –

Ein Bagger ist bei Böschungsarbeiten auf einem Kanal in Greetsiel (Landkreis Aurich) von einem Ponton ins Wasser gestürzt. Der 66 Jahre alte Fahrer, der sich in dem Fahrzeug befand, habe sich eigenständig in Sicherheit bringen können, sagte eine Polizeisprecherin. Er konnte sich demnach mit einem Sprung retten und an Land schwimmen. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Betriebsunfall aus – wie es dazu am Dienstagvormittag kam, war zunächst unklar. Noch am Dienstag sollte mit der Bergung des Baggers begonnen werden. Feuerwehrkräfte legten auf dem Wasser Ölsperren aus.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf dem Greetsieler Sieltief in Höhe der bekannten Zwillingsmühlen, den Wahrzeichen des Ortes. Der Fischerort in der Gemeinde Krummhörn ist besonders bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel.