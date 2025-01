Bäume stürzen bei Sturm um – Autofahrer in Lebensgefahr

Elsfleth (dpa) –

Ein 60-Jähriger ist bei Elsfleth in der Wesermarsch bei einem Sturm durch einen umstürzenden Baum lebensgefährlich verletzt worden. Der Baum traf den Mann am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war aus Richtung Brake kommend auf der Bundesstraße 212 unterwegs gewesen, als ein Baum auf die Motorhaube stürzte. Der 60-Jährige hielt an, stieg aus und wurde von einem weiteren umstürzenden Baum erfasst. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Unverletzt blieben drei weitere Erwachsene und ein Kind, die im Auto saßen.