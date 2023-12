Bäume in Oldenburg sollen für Deichsicherung gefällt werden

Oldenburg (dpa/lni) –

Aufgrund des Hochwassers müssen zur Deichsicherung in Oldenburg Bäume gefällt werden. Das Fällen der Bäume soll am Freitagmorgen beginnen, teilte die Stadt Oldenburg am Donnerstag mit. Fachleute des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), einem städtischen Fachdienst sowie von der Feuerwehr sollen demnach die Fällungen vornehmen.

Welche Bäume an der Binnenböschung am vom Hochwasser gefährdeten Achterdiek konkret weichen sollen, werde nach Angaben der Stadt am Donnerstag festgelegt. Die Maßnahme gelte als Gefahrenabwehr, da die Standsicherheit der Bäume im durchweichten Boden gefährdet sei. Umstürzende Bäume würden demnach die Deichbefestigung erheblich beinträchtigen.

Die Hochwasserlage in Oldenburg sei nach Angaben der Stadt nach wie vor kritisch. Im Bereich Achterdiek sei die Lage besonders angespannt. Aufgrund der Hochwasserlage stellte der Katastrophenschutz-Stab der Stadt Oldenburg am Donnerstag das sogenannte außergewöhnliche Ereignis fest. Durch diese Änderung sei es nun möglich, überörtliche Kräfte anzufragen, hieß es weiter.