Baerbock unterstützt Wahlkampf in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Eine Woche vor der Landtagswahl kommt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Sonntag nach Niedersachsen, um die Grünen im Wahlkampf zu unterstützen. Geplant sind Auftritte mit Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg in Hannover-Linden (13.00 Uhr) und mit Co-Spitzenkandidat Christian Meyer in Göttingen (16.30 Uhr). Baerbock wurde in Hannover geboren.

Gewählt wird in Niedersachsen am 9. Oktober. In den jüngsten Umfragen lagen die Grünen hinter SPD und CDU auf Platz drei. Eine Regierungsbeteiligung nach der Wahl gilt als sehr wahrscheinlich.