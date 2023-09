Bänderriss und Verstauchung: St. Pauli ohne Kapitän Irvine

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss bis auf Weiteres auf seinen Kapitän Jackson Irvine verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat sich der 30-Jährige im Testspiel der australischen Nationalmannschaft gegen Mexiko einen Riss des vorderen Außenbandes im rechten Fuß sowie eine Gelenkverstauchung zugezogen. Über die Dauer des Ausfalls machte der Verein keine Angaben.

Nach seiner Rückkehr nach Hamburg am Mittwoch bestätigten die weiteren Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC St. Pauli die Erkenntnisse der Ärzte der australischen Nationalmannschaft. Irvine begann bereits am Mittwoch mit den Rehabilitationsmaßnahmen.

«Auch wenn sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben, handelt es sich dennoch um eine schwerwiegende Verletzung, weil das Gelenk insgesamt stark in Mitleidenschaft gezogen wurde«, sagte St. Paulis Sportdirektor Andreas Bornemann: «Jetzt geht es darum, Jackson möglichst schnell, aber vor allem nachhaltig wieder an das Team heranzuführen.» Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfangen die Kiezkicker Holstein Kiel zum Nordduell