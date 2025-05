Bäderland Hamburg öffnet erste Sommerfreibäder

Hamburg (dpa/lno) –

Die ersten beiden Sommerfreibäder in Hamburg öffnen am Samstag. Ab dem Wochenende werden für Hamburg beständig warme Tagestemperaturen und konstant fast zweistellige Nachttemperaturen erwartet, wie Bäderland mitteilte. Dies werde zum Anlass genommen, mit dem Freibad des Kaifubads und dem Naturbad Stadtparksee die ersten Sommerfreibäder zu öffnen. «Beide Bäder liegen zentral und sind daher sehr gut erreichbar», sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel.

Der Freibad-Standort Kaifubad wird den Angaben zufolge von allen Bevölkerungsgruppen gerne genutzt. «Durch das dazugehörige Hallenbad bietet sich den Gästen zudem die Gelegenheit, sich zwischendurch auch mal aufzuwärmen», sagte Dietel. Der Stadtpark bediene als Naturbad und mit der sehr großen Wasserfläche eine andere Zielgruppe.

Hälfte der Freiluftangebote von Samstag an geöffnet

Neben den beiden Sommerfreibädern sind nach wie vor die Ganzjahresfreibäder vom Billebad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad geöffnet. Damit sei von Samstag an die Hälfte der Freiluftangebote in Betrieb. «Die noch verbleibenden Sommerfreibäder öffnen wir, sobald sich das Wetter eingespielt hat. Wir möchten vermeiden, wieder schließen zu müssen, falls es doch noch nicht ganz mitmacht», sagte Dietel.

Kostenlose Sonnencreme an fünf Standorten

In Kooperation mit den Asklepios Kliniken steht Gästen in diesem Jahr erneut an mehreren Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung. In den Freibädern Kaifubad, Billstedt, Bondenwald, Naturbad Stadtparksee und Familienbad Rahlstedt finden Besucherinnen und Besucher Sonnencreme-Spender, die kontaktlos genutzt werden können.

Der Chefarzt der Hautklinik der Asklepios Klinik St. Georg, Christian Sander, sagte: «Es ist kinderleicht, den Sonnencreme-Spender zu bedienen und die Haut vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Und das ist wichtig, denn die Haut vergisst nicht.»