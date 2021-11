Bäckereien starten Aktionswoche gegen häusliche Gewalt

Eine Schülerin hält eine Tüte mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ in den Händen. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Husum (dpa/lno) – Bäckereien in Schleswig-Holstein haben ihre jährliche Aktionswoche gegen häusliche Gewalt begonnen. Bis zum 27. November sollen mehr als 320.000 Brötchentüten mit der Aufschrift «Gewalt kommt nicht in die Tüte» an Kunden verteilt werden, wie der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein zum Start am Montag in Husum mitteilte. Besonders wichtig sei dabei die Information zum Hilfetelefon für Betroffene von häuslicher Gewalt unter der Nummer 08000 116 016 (

www.hilfetelefon.de).

An der Aktion beteiligten sich 44 Betriebe mit rund 300 Verkaufsstellen, sagte der Geschäftsführer des Landesinnungsverbands, Jan Loleit. Die Aktion gegen häusliche Gewalt gibt es seit 18 Jahren, sie wird getragen vom Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein, der Gleichstellungsbeauftragten und von den lokalen Bündnissen gegen häusliche Gewalt in Schleswig-Holstein. Sie steht unter der Schirmherrschaft von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU).

