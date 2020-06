Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Beim Baden in einem See in Bremen ist ein sieben Jahre altes Kind untergegangen und musste reanimiert werden. Wie ein Sprecher des Bremer Lagezentrums am frühen Samstagmorgen sagte, war das Kind am Vorabend mit seiner Familie am Sportparksee Grambke. Als das Kind nicht mehr zu sehen gewesen sei, hätten Anwesende die Rettungskräfte verständigt. Warum das Kind im Wasser unterging, war zunächst ebenso unklar wie sein gesundheitlicher Zustand nach der Reanimation.