Badestellen in Cuxhaven wieder offen: Keine Coli-Belastung

Cuxhaven (dpa/lni) – Die angebliche Belastung von Badestellen in Cuxhaven mit Coli-Bakterien hat sich als Fehlalarm herausgestellt. Die Sperrung der Badestellen in der Grimmershörner Bucht im Zentrum und am Sahlenburger Strand sei aufgehoben worden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. «Diese Badestrände sind eigentlich bekannt für ihre hervorragende Badegewässerqualität», hieß es. Deshalb war es am 21. August unerwartet für die Stadt gekommen, dass ein Labor in Aurich nach einem Wassertest hohe Werte an Coli-Bakterien meldete. Deshalb seien Zusatztests durchgeführt worden, und auch das ursprünglich Testmaterial sei noch einmal überprüft worden. Dies habe den ersten Befund widerlegt. Das Wasser sei sauber.

Coli-Bakterien kommen im Darm von Tieren und Menschen vor; sie können ein Hinweis darauf sein, dass Wasser durch Fäkalien verunreinigt ist.