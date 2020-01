Badegast rettet 21-Jährigen in Erlebnisbad vor dem Ertrinken

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In einem Schwimmbad in Hamburg-Bergedorf ist ein 21-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei Samstagmittag rund eine halbe Minute regungslos auf dem Boden eines Schwimmbeckens gelegen, ehe er von einem 24 Jahre alten Badegast entdeckt wurde. Der 24-Jährige zog den leblosen Körper des Mannes aus dem Wasser. Zusammen mit einem Mitarbeiter des Schwimmbades gelang es anschließend, den 21-Jährigen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu reanimieren. Er wurde anschließend zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Badeunfall kam, war zunächst nicht klar. Zuvor hatten Medien über den Vorfall berichtet.