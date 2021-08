Bad Zwischenahn feiert 200. Geburtstag von Schüßler

Bad Zwischenahn (dpa/lni) – Die Stadt Bad Zwischenahn feiert heute den 200. Geburtstag eines berühmten Bürgers: Der Arzt Wilhelm Heinrich Schüßler, der Begründer der «Biochemischen Heilweise», wurde dort 1821 geboren. In der Alternativmedizin finden seine homöopathisch aufbereiteten Schüßler-Salze bis heute Anwendung, auch wenn ihre Wirkung wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist. In dem Kurort am Zwischenahner Meer gibt es seit Tagen Vorträge über Schüßler und sein Wirken. Zum eigentlichen Geburtstag am Samstag ist ein Empfang (14.00 Uhr) an seinem Geburtshaus geplant. Dort steht auch eine Büste Schüßlers, der 1898 in Oldenburg starb.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-911863/2