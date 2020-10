Bad Rothenfelde: Wieder Ort für internationale Lichtkunst

Bei der Projektions-Triennale wird eine horizontale lebende Fichte auf eine Wand geworfen. Foto: Guido Kirchner/dpa

Bad Rothenfelde (dpa/lni) – Der Kurpark von Bad Rothenfelde wird wieder zu einem Erlebnisparcours für internationale Lichtkunst: Zum siebten Mal werden die beiden großen Salzgradierwerke im Zentrum des Kurortes mit ihren Schwarzdornwänden von Freitag an in den Abendstunden zu riesigen Leinwänden für Projektionskunst.

Neben etablierten, international bekannten Künsterin werden bei der «Lichtsicht 7» erstmals auch innovative studentische Arbeiten präsentiert, sagte eine Sprecherin. Kooperationspartner sind die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, die Musashino Universität in Tokio und die Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.

So zeigt der auf dem internationalen Kunstmarkt vertretene chinesische Medienkünstler Miao Xiaochun eine datengesteuerte Animation einer menschlichen Figur, die durch 3D-Scanning erzeugt wurde. Tamiko Thiel und Tochter Midori Kono Thiel nehmen sich der Kunst der Kalligraphie an. In einer zweiten Arbeit nutzt Tamiko Thiel einen Teich als Projektionsfläche und lässt Seerosen ins Riesenhafte wachsen. Sie scheinen sich durch Mobiltelefone, auf denen sie angezeigt werden, auszudehnen und damit zu einer fleischfressenden Gefahr für Menschen zu werden.

Auch aktuelle Themen haben ihren Platz. Die US-amerikanische Künstlerin Natalie Bookchin aus Brooklyn, New York, kommt mit einer geloopten Zeitaufnahme der aktuellen Proteste angesichts der Gewalt gegen farbige Amerikaner. Der Künstler Julius von Bismarck thematisiert mit seiner Arbeit «Fire with Fire/Feuer mit Feuer» die Waldbrände in Kalifornien. Eine Version dieses Werks ist auch in der Bundeskunsthalle zu sehen.

Erstmals in der Geschichte von «Lichtsicht» gebe es ebenso viele weiblich wie männliche Teilnehmer, sagte die Sprecherin. Zu sehen sind die Lichtkunstwerke bis Februar während der Abendstunden in Bad Rothenfelde. Nach einem Veranstalterwechsel soll es die «Lichtsicht» nun alle drei Jahre in Bad Rothenfelde geben.

Webseite