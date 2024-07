Backstreet-Boy Nick Carter solo in Hamburg – Dank an Fans

Hamburg (dpa) –

Nick Carter, jüngstes Mitglied der Backstreet Boys, ist derzeit solo auf Welttournee – und hat nun in Hamburg gastiert. Der 44-jährige US-Popsänger trat im Musikclub «Docks» vor rund 1200 überwiegend weiblichen Fans auf. Er bedankte sich für die «viele Liebe in den letzten 30 Jahren». Fans hätten ihm auch in den sehr harten Zeiten immer viel Halt gegeben, sagte Carter.

Carter ist verheirateter dreifacher Familienvater. Er begeisterte das Publikum mit einer Mischung aus Solo-Hits und Backstreet-Boys-Klassikern und bot eine musikalische Zeitreise durch die 90er Jahre. Bei den großen Hits wie «I Want It That Way» und «Quit Playing Games With My Heart» sangen die Fans – überwiegend etwa so alt wie der Sänger – lautstark mit.

Auf seiner «Who I Am»-Tournee gibt Carter Konzerte in 28 europäischen Städten. Weitere Stationen in Deutschland sind Stuttgart, Köln, Frankfurt und München. Die Backstreet Boys stehen am 13. September auf dem Glücksgefühle-Festival am Hockenheim Ring auf der Bühne. Die Band war 1993 gegründete worden.