Baby kommt auf Seenotrettungskreuzer zur Welt

List auf Sylt/Havneby (dpa/lno) – Eine 25-jährige Frau hat ihr Baby in der Nacht zum Ostersonntag auf einem Seenotrettungskreuzer zur Welt gebracht. Die werdende Mutter sollte mit dem Schiff «Pidder Lüng» der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) von Sylt zum dänischen Havneby gebracht und von dort aus mit einem Rettungswagen zur Klinik in Flensburg gefahren werden. Doch der kleine Junge mit Namen Bosse kam bereits auf See zur Welt, wie die DGzRS berichtete. «Wir sind superglücklich, und es geht uns allen gut», ließ die junge Mutter Lara Müller-Maron ausrichten.

Der am Hafen wartende Rettungswagen aus Flensburg wurde nicht mehr benötigt. Mutter und Kind konnten nach rund einer Stunde mit der «Pidder Lüng» die Rückreise nach List antreten. Auch wenn die Seenotretter nach Angaben der DGzRS grundsätzlich darauf vorbereitet sind, medizinische Notfälle zu versorgen, seien Geburten an Bord selten. Letztmals sei dies vor knapp zehn Jahren der Fall gewesen. Damals kam auf dem Seenotrettungskreuzer der Station Amrum ein Junge zur Welt.

© dpa-infocom, dpa:210404-99-83100/2

Mitteilung der DGzRS