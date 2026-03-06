Baby ist da: St. Paulis Abwehrchef gegen Frankfurt dabei

Hamburg (dpa) –

Fußballprofi Eric Smith vom FC St. Pauli ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das Baby kam so zur Welt, dass der schwedische Abwehrchef am Sonntag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN) dabei sein kann.

«Genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man das so sagen kann. Gut getimt!», sagte St. Paulis Trainer Alexander Blessin mit einem Lachen. «Das gibt einen Schub. Er ist glücklich. Es ist alles gesund. Er war heute im Training sehr froh!»

Blessin und der «feuchte Kehricht»

Zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison können die Hamburger drei Spiele in Serie gewinnen. Durch die jüngsten Siege gegen 1899 Hoffenheim und Werder Bremen verbesserte sich St. Pauli vom vorletzten auf den 15. Tabellenplatz.

Blessin warnte trotzdem: «Wir müssen auf dem Gaspedal bleiben. Das sind alte Plattitüden, die ich da ‚raushaue. Aber die 23 Punkte werden nicht reichen. Deswegen müssen wir weiter dranbleiben. Die Auszeit haben wir uns schon in der Vorrunde genommen.»

St. Paulis Trainer erwartet einen spannenden Abstiegskampf bis zum Ende der Saison. «Die Endspiele haben wir einfach, weil es extrem eng ist in dieser Runde. Für das Kalenderjahr 2026 und für diese vorläufige Tabelle können wir uns nichts kaufen», sagte er. «Mit aller Deutlichkeit: Ich gebe da einen feuchten Kehricht drauf. Das wissen auch die Jungs.»