Baby in Auto geboren

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Frau hat ihr Baby in Hamburg in einem Auto zur Welt gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, glückte die Geburt am frühen Sonntagabend ohne Komplikationen. Ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug kamen nach der Geburt, um die Mutter und ihre neugeborene Tochter zu versorgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Demzufolge habe ein Feuerwehrmann dem Vater während der Geburt telefonisch Anweisungen gegeben, um das Baby sicher zu gebären. Mutter und Tochter seien beide in eine Klinik nach Hamburg-Altona gebracht worden.