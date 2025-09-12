Baby erblickt auf der Autobahn das Licht der Welt

Eine hochschwangere Frau schaffte nicht mehr den Weg in den Kreißsaal, ihr Baby kam daher auf der Autobahn zur Welt. (Symbolbild) Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Delmenhorst (dpa/lni) –

Eine ganz besondere Geburt auf der Autobahn haben eine Frau aus Wildeshausen und ihr Mann erlebt. Auf der Autobahn 29 bei Wardenburg konnte die in den Wehen liegende 33-Jährige ihr Ungeborenes nicht mehr bis ins Krankenhaus bringen. Kurz nachdem ihr Mann das Auto auf der Grünfläche einer Auffahrt gestoppt hatte, kam das Baby zur Welt.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Ahlhorn und der Polizeistation Wardenburg sperrten die Auffahrt kurzzeitig, damit Rettungskräfte die Familie sicher versorgen konnten. Mutter, Vater und Kind sind wohlauf. Die Polizei gratulierte der jungen Familie zum Nachwuchs.