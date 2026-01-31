B76 wird bei Plön für Straßenerneuerung gesperrt

Das bedeutet Umwege für Pendler: Die B76 nördlich von Plön soll in zwei Abschnitten vier Jahre lang saniert werden. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Plön (dpa/lno) –

Autofahrer zwischen Plön und Kiel müssen sich für wahrscheinlich vier Jahre auf lange Umwege einstellen. Am Montag soll mit den Arbeiten zur Sanierung der maroden Bundesstraße begonnen werden. Die Arbeiten zwischen Plön und Trent erfolgen nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in zwei Abschnitten von jeweils etwa zwei Jahren Bauzeit. Die Umleitung führt über Lütjenburg und Selent.

Die Arbeiten sind wegen des weichen Untergrunds besonders aufwendig. Die Straße wird nach Angaben des Landesbetriebs in den Abschnitten mit schwierigen Bodenverhältnissen auf einer Lage aus 1,2 Meter dicken Hartschaumplatten verlegt. So kann sich der Druck gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Auf der alten Straße hatten sich auf dem weichen Untergrund in Seenähe starke Wellen gebildet.