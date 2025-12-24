B205 nach tödlichem Unfall gesperrt

Nach einem tödlichen Unfall sind viele Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Groß Kummerfeld (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Morgen auf der Bundesstraße 205 in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) ist eine Person ums Leben gekommen, mindestens eine weitere wurde schwer verletzt. An dem Unfall waren ein Auto und ein Lastwagen beteiligt, der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um den Fahrer oder die Fahrerin des Autos. Der Beifahrer oder die Beifahrerin sei schwer verletzt worden. Ob darüber hinaus weitere Menschen verletzt wurden, war noch unklar.

Die B205 ist noch mindestens ein bis zwei Stunden gesperrt. Zuvor berichteten die «Kieler Nachrichten».