Autowerkstatt in Jenfeld brennt – Warnung wegen viel Rauch

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Autowerkstatt und Lackiererei im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist am Nachmittag ein größerer Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, seien allerdings bereits keine Menschen mehr im Gebäude gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Einsatzkräfte waren mit drei Löschzügen angerückt. Wer die Feuerwehr alarmiert hatte – ob Mitarbeiter und Anwohner – war zunächst unklar.

Durch das Feuer in dem Flachbau in dem Gewerbegebiet sei jedoch viel Rauch entstanden. Deshalb wurde über Warn-Apps eine Warnung wegen starker Rauchentwicklung herausgegeben. Rund um das Gebiet wurde empfohlen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.