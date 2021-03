Autotuning-Treffen: Polizei spricht Platzverweise aus

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Oldenburg (dpa/lni) – In Oldenburg ist die Polizei am Wochenende im Dauereinsatz gegen mehrere Treffen der Autotuning-Szene gewesen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten am Freitagabend mehrere Anrufer rund 40 teils hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich Marschweg, Stau und Posthalterweg. Sie berichteten demnach von aufheulenden Motoren und grundlosem Hupen. Die Polizei kontrollierte nach eigenen Angaben 21 Fahrzeuge und sprach den Fahrern aus der Stadt Oldenburg und der Region Platzverweise aus.

Am Samstagabend wurden nach Polizeiangaben erneut rund 20 Fahrzeuge auf dem Parkplatz Posthalterweg gemeldet und des Platzes verwiesen. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei aus Wardenburg mitgeteilt, dass sich rund 30 bis 40 Fahrzeuge auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarkts befinden würden. Bei einer anschließenden Kontrolle erteilte die Polizei wieder Platzverweise. Gegen 03.20 Uhr wurden wieder 23 Fahrzeuge im Posthalterweg festgestellt. Auch hier wurden Kontrollen durchgeführt und Platzverweise ausgesprochen. Zwei Fahrzeugführer erhielten Anzeigen, da sie dem vorherigen Platzverweis nicht nachgekommen waren. Insgesamt wurden in der Nacht zum Sonntag laut Polizei 66 Fahrzeuge kontrolliert.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-08092/2

Mitteilung der Polizei