Autotuner treffen sich am Expo-Park: Suche nach Alternative

Hannover (dpa/lni) –

Viele Mitglieder der Autotuning-Szene haben sich am Freitagabend erneut mit ihren Wagen am ehemaligen Expo-Gelände in Hannover versammelt. Die Polizei kontrollierte etliche der Fahrzeuge in der Nähe der Messe, und auch an anderen Orten rund um die Landeshauptstadt. Nach Auskunft eines Beamten vom Samstag gab es dabei keine größeren Auffälligkeiten. Mitte April waren bei Überprüfungen zum Saisonstart der Tuner in Niedersachsen und Bremen noch mehrere aufgerüstete Autos aus dem Verkehr gezogen worden.

Weil sich einige Anwohner und Geschäftsinhaber im Südosten Hannovers beschwert hatten, läuft bereits die Suche nach einem anderen Standort für die Treffen. Dabei sind auch die Stadt und die Deutsche Messe AG eingebunden – die Tuner würden gern Parkplätze am Ausstellungsgelände nutzen, wenn diese gerade nicht durch Veranstaltungen belegt sind.

«Man steht da weiter im Austausch», hieß es bei der Polizei, die auf die Zuständigkeit der Verwaltung und der Messeleitung verwies. Sowohl beim Expo-Park als auch bei den Tunern herrscht Verärgerung darüber, dass es bisher keine Einigung auf eine andere Lösung gibt.