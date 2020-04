Autos und Führerscheine nach Straßenrennen beschlagnahmt

Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem illegalen Autorennen in Hamburg hat die Polizei die beiden Fahrzeuge der Raser beschlagnahmt. Auch die Führerscheine der 59 und 40 Jahre alten Männer seien am Mittwochabend einkassiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Männer rasten den Angaben zufolge mit ihren 550 und 170 PS starken Autos bei ständigem Führung- und Fahrstreifenwechsel zum Teil mit Geschwindigkeiten von mehr als 150 Stundenkilometern bei erlaubten 50 beziehungsweise 60 Stundenkilometern durch die Stadt.

Als sie im Einmündungsbereich der Köhlbrandbrücke und der Finkenwerder Straße an einer roten Ampel stoppten, wurden sie von Polizeibeamten angehalten und überprüft. Noch vor Ort wurde über den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beschlagnahme beider Pkw und der Führerscheine der Männer erwirkt, wie es hieß.