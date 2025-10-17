Autos stoßen zusammen – Fahrerinnen schwer verletzt

Eine 62 Jahre alte Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem anderen Auto, beide Fahrerinnen werden schwer verletzt. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Elmshorn (dpa/lno) –

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Elmshorn schwer verletzt worden. Eine 62 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Neuendorf geriet am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn einer Bundesstraße und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die 62-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die 75 Jahre alte andere Fahrerin wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Warum die 62-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Straße wurde für vier Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger ermittelt.