Autos stoßen im Kreis Northeim zusammen – 77-Jähriger stirbt

Der tödliche Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei auf einer Kreisstraße nahe Bodenfelde. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bodenfelde (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Northeim ist ein 77 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Eine 19-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt, ihre 47-jährige Beifahrerin schwer, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 77-Jährige auf einer Straße bei Bodenfelde mit seinem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto der 19-Jährigen zusammen.

Der Senior wurde nach Angaben der Polizei in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auch die 47 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Auto wurde eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie und brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.