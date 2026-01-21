Autos stoßen auf Kreuzung in Hannover zusammen – Frau stirbt

Hannover (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Hannover ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie sei die Beifahrerin in einem der Autos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Altersangaben lagen zunächst nicht vor. Womöglich habe es sich um einen Frontalzusammenstoß gehandelt, auch das sei bisher nicht klar. Die Frau sei bewusstlos gewesen, die Rettungskräfte hätten noch versucht, sie wiederzubeleben. Ein Notarzt habe allerdings nur noch ihren Tod feststellen können. Nach Angaben des Sprechers läuft der Einsatz noch.