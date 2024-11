Autos prallen in Sandkrug zusammen – zwei Schwerverletzte

Sandkrug (dpa) –

Bei einer Kollision zweier Autos im Landkreis Oldenburg sind am Mittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, krachte ein Fahrzeug in Sandkrug an einer Straßeneinmündung in ein anderes. Dabei wurden in einem der Wagen zwei Menschen so eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten. Zwei weitere Autoinsassen wurden ebenfalls verletzt, aber nicht schwer. Die Feuerwehr setzte hydraulisches Rettungsgerät ein, um die eingeklemmten Personen zu befreien. Alle vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.