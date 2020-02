Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa/Symbolbild

Bramsche (dpa/lni) – Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Bramsche im Landkreis Osnabrück ist am Dienstagmorgen ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer wurde ebenfalls verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Autos während eines Überholvorgangs frontal zusammen. Weitere Angaben zu den Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Die Bergungsarbeiten dauerten am Dienstagmorgen noch an, die Bundesstraße 70 wurde zeitweise voll gesperrt.