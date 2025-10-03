Autos gehen nach Auffahrunfall in Flammen auf

Bargteheide (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 kurz vor dem Kreuz Bargteheide sind zwei Autos in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war ein 43-Jähriger am Donnerstagabend in Richtung Fehmarn unterwegs, als er mit seinem Wagen auf das Auto eines 21-Jährigen auffuhr.

Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Infolge des Aufpralls hätten sich die Autos ineinander verkeilt und das Auto des 43-Jährigen habe Feuer gefangen. Die Flammen griffen auch auf den vorderen Wagen über. Dieser war mit einem Elektroantrieb ausgestattet, das erschwerte laut Polizei die Arbeit der Feuerwehr. Das Elektroauto sei ausgebrannt, der Wagen des 43-Jährigen sei stark beschädigt worden.

Die A1 in Richtung Fehmarn war den Angaben zufolge bis 2.00 Uhr voll gesperrt. Seitdem werde der Verkehr einspurig über die linke Fahrbahn geleitet, die Aufräumarbeiten liefen noch.