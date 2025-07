Autos brennen in Norderstedt und Wedel – Schaden unklar

Mehrere Autos fangen in einer Tiefgarage an zu brennen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Norderstedt/Wedel (dpa/lno) –

In einer Tiefgarage in Norderstedt haben in der Nacht zum Samstag drei Autos gebrannt. Dabei wurde keiner verletzt, der Sachschaden ist noch unbekannt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge löste die Brandanlage im Stadtteil Garstedt gegen 03:43 Uhr aus. Die Einsatzkräfte hörten Knallgeräusche aus dem Inneren, was laut der Mitteilung der Feuerwehr «auf eine dynamische Brandausbreitung und möglicherweise explodierende Fahrzeugteile hindeutete». Die Autos standen in Vollbrand.

Laut der Feuerwehr waren die Löscharbeiten herausfordernd. Warme Luft und Gase, die durch den Brand entstanden, konnten demnach in einer Tiefgarage kaum abgeführt werden. Das erschwerte die Sicht, die Feuerwehr rückte mit schwerem Atemschutz aus. Nach knapp 45 Minuten wurde das Feuer aber unter Kontrolle gebracht. Nachlöscharbeiten und das Kühlen der Fahrzeugteile dauern noch an, hieß es. Die Autos wurden der Polizei zufolge beschlagnahmt.

Auch in Wedel gerät ein Auto in Brand

Ein ähnlicher Fall ereignete sich dem Sprecher der Polizei auch in Wedel in einer Tiefgarage am Samstagvormittag: Dort stand ein Auto in Flammen. Zwei weitere Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und es entstand ein möglicher Gebäudeschaden. Auch hier wurde keiner verletzt. Den Angaben zufolge ist bislang unbekannt, wie es zum Brand kam. Das Feuer wurde den Angaben zufolge bereits gelöscht, die Ermittlungen dauern an.