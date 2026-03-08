Autos brennen in Einfahrt in Stade – Polizei sucht Zeugen

Stade (dpa/lni) –

Zwei Autos sind in Stade in einer Grundstückseinfahrt abgebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände in der Nacht gelöscht, teilte die Polizei mit. Die beiden hintereinander geparkten Wagen brannten vollständig aus, auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde leicht beschädigt.

Ermittler der Polizei schätzen den Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Wie das Feuer entstehen konnte, ist noch unklar. Brandexperten sollen am Anfang der kommenden Woche den Brandort untersuchen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.